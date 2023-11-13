Граждан, которые самовольно захватили землю, найдут с помощью БПЛА

В управлении Росреестра по Тюменской области специалисты осуществляют аэрофотосъемку местности с использованием беспилотного воздушного судна с июня 2023 года.

Результаты аэрофотосъемки могут применяться для выявления нарушений земельного законодательства, например, неиспользование либо нецелевое использование земельных участков, а еще для создания ортофотопланов, исправления реестровых ошибок и выявления неучтенных объектов капитального строительства и земельных участков.

– За один полет обследуется большая площадь территории, выявляются сведения о множестве объектов. Одновременно обеспечивается получение высокоточных пространственных данных, – отметила исполняющая обязанности заместителя начальника отдела государственного земельного надзора местного управления Росреестра Ольга Коновалова.

В 2023 году площадь земельных участков, в отношении которых проведены контрольные мероприятия с использованием БВС, составляет 2527 га, сообщила Мегатюмень