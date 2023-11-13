О плюсах и минусах строительства частного дома зимой рассказала эксперт

Многие жители региона предпочитают возводить жилье в горячий сезон – с мая по октябрь.

"Да, зимняя стройка влечет дополнительное удорожание за счет того, что используются присадки специализированные, материалы, дополнительное оборудование, технологии – тот же прогрев. И стоимость самих работ вырастает. Тем не менее, компенсация происходит за счет цен. Они на стройматериалы, как правило, к концу года стабилизируются. В течение высокого сезона рост кратный. Например, в декабре прошлого года дом на 150 квадратных метров стоил 6,5 миллионов рублей, а сейчас такой же - 8,3 миллиона рублей", - рассказала руководитель по работе с партнерами компании "Изи Хаус" Лариса Кокорина.

Тем, кто сомневается и взвешивает за и против зимней стройки, она рекомендует сейчас заключить договор подряда, зафиксировав в нем стоимость работ. И при желании начать строиться. Либо отложить на лето. По ее опыту оба сценария возможны.

"Если работы начнутся уже в ноябре, то исходя из практики, сложившейся в регионе, заказчик может заехать в готовый дом и начать делать в нем ремонт ориентировочно летом следующего года. В июле-августе дом будет готов. А все заказчики, которые пойдут в стройку в следующий год, начнут строиться во второй половине мая. Нужно чтобы оттаяли грунты и открылись дороги в коттеджных поселках. Их на зиму перекрывают для тяжелой техники, чтобы сохранить. Окончание строительства - только к осени", - привела данные Кокорина.

Эксперт отметила кратный рост спроса на загородную недвижимость в 2023 году. Тренд, начавшийся три года назад, только укрепляется, не смотря на подорожание стройматериалов, повышение цен и ключевой ставки. По ее словам, развитию рынка загородки способствуют все еще действующие инструменты льготных семейной и сельской ипотек, рассрочки, отсрочки и трейд-ин, сообщает Тюменская линия.