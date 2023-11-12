Юные тюменцы могут принять участие в проекте #МЫРИСУЕМ

Проект #МЫРИСУЕМ реализуется на базе Центра внешкольной работы "Дзержинец". На занятия приглашаются воспитанники центра и их друзья. Основная цель – развитие творческого потенциала детей. На занятиях мальчишки и девчонки не только рисуют, но общаются, а также учатся видеть красоту вокруг, передавать свое мировосприятие и настроение при помощи кисти и красок.

Проект позволяет юным художникам опробовать работу с разными материалами – масляными, акриловыми, акварельными красками, скейч-маркерами. Четыре занятия – четыре разных техники. На две встречи юных творцов ждут в музее им. И.Я. Словцова, где ребятам предстоит знакомство с творчеством профессиональных художников, сообщает Тюменская область сегодня.

Руководитель проекта – специалист по работе с молодежью ЦВР "Дзержинец" Алеся Никитина.

– Хотим показать детям, что эмоции могут передавать как люди в процессе коммуникации, так и картины за счет цвета, формы, оттенка, точки, линии, пятна. Каждый таким образом может самовыражаться через творчество. Может быть, в дальнейшем кто-то из ребят захочет связать свою жизнь с творческой профессией, развиваться как педагог, художник, дизайнер, пойти учиться – так что это еще и профориентационный момент, где дети смогут попробовать себя в роли творца, – поясняет Алеся Никитина.