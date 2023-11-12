Вредны ли перепады температуры для плодовых деревьев, рассказал агроном

Чем чреваты перепады температуры для плодовых деревьев, рассказал эксперт.

- При чередовании заморозков и оттепелей уменьшается зимостойкость плодовых и ягодных культур. Если же температура воздуха снижается постепенно, то они погружаются в состояние глубокого покоя медленно, поэтому успевают пройти закалку. Резкие переходы от минуса к плюсу и наоборот могут погубить даже морозоустойчивые породы. Опасайтесь наледи на растениях – кислород-то к ним не поступает, и они могут задохнуться. По той же причине не стоит утрамбовывать снег вокруг деревьев. К примеру, войлочная вишня и абрикос часто страдают от подопревания корневой шейки, под ними утрамбовывать снег категорически запрещено, - поделился агроном Дмитрий Шипачев.

Из-за перепадов температур у растений могут начинать выпирать наружу корни. В первую очередь от такого недуга страдают культуры, высаженные осенью, и не успевшие как следует укорениться. Как только оттает почва, окучьте растения с оголенными корнями землей или пересадите в другое место, сообщает АиФ-Тюмень.