Более 407 млрд рублей потратили тюменцы на шопинг

Жители Тюменской области стали больше ходить по магазинам. За девять месяцев 2023 года они потратили 407 млрд 727,1 млн рублей — на 16,6% больше, чем годом ранее. Уровень динамики в регионе самый высокий в УрФО и превышает общероссийский показатель (4,7%), сообщают Росстат и Тюменьстат.

Основные траты в Тюменской области приходятся на непродовольственные товары — за них заплатили 213 млрд 823,6 млн рублей. На продукты, напитки и табачные изделия жители израсходовали 193 млрд 903,5 рублей.

С учетом последних данным по численности населения - 1 млн 609,8 тыс. человек — каждый оставил на кассах 28 тыс. 142 рубля, в том числе 13 тыс. 383,5 руб. на продукты и 14 тыс. 758,5 руб. на непродовольственные товары.

В августе и сентябре общий чек превысил 51 млрд рублей - 51 млрд 052 млн руб. и 51 млрд 065,2 млн руб. соответственно. Это максимум в 2023 году. Самыми скромными были январь и февраль, когда жители заплатили более 39 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.