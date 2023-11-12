Тюменское молодежное правительство вошло в топ-5 сильнейших

В Екатеринбурге прошел XV Всероссийский съезд молодежных правительств, где регион представили члены Студенческого совета Тюменской области.

В юбилейном съезде приняли участие 150 молодых управленцев из более 50 регионов России. В течение трех дней участники обменивались опытом, работали в интерактивных группах, участвовали в лекциях и тренингах, а также разбирали кейсы эффективности молодежной политики в России.

Также на событии выбирали членов координационного совета ассоциации молодежных правительств и подводили итоги ежегодного рейтинга молодежных правительств России. По итогам 2023 года, Тюменская область вошла в топ-5 регионов с сильным молодежным правительством.

В этом году, с 3 по 6 ноября, в XV Всероссийском съезде молодежных правительств участвовали члены Студенческого совета Тюменской области — Мария Кунченко и Ирина Овчинникова, сообщает КП-Тюмень.

— От поездки остались лишь положительные впечатления и приятные воспоминания. Больше всего запомнились решения кейсов, дебаты "Приоритеты России", антикоррупционный крокодил и мастер-класс по снятию отпечатков пальцев: многое узнала и взяла на заметку. Горжусь тем, что мы попали в топ по России и подтвердили, что являемся сильным молодежным правительством. Уверена, мы движемся в правильном направлении, — рассказала участница съезда Мария Кунченко.