Средняя зарплата в регионе вырастет до 86,5 тыс. рублей в месяц

В Тюменской области прогнозируют рост зарплат в ближайшие годы. Перспективы представлены в проекте бюджета региона на ближайшие три года.

В 2022 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 61,9 тыс. рублей. По оценке, в 2023 году она достигнет 69,5 тыс. рублей, к 2026-му вырастет на 18,8-24,7%.

Какую среднюю зарплату прогнозируют в ближайшие годы:

- 2024 год — 74,2 — 76,2 тыс. рублей;

- 2025 год — 78,2 — 81,4 тыс. рублей;

- 2026 год — 82,5 — 86,5 тыс. рублей.

По данным Росстата, в январе-августе 2023 года средняя зарплата в Тюменской области составила 67 тыс. 940 руб. в месяц. За год она выросла на 13,8%. В Уральском федеральном округе это третий показатель после ЯНАО (146 тыс. 325 руб.) и ХМАО-Югры (104 тыс. 106 руб.).

В Свердловской области работникам в среднем начисляли 61 тыс. 312 руб, в Челябинской — 55 тыс. 849 руб, в Курганской — 47 тыс. 453 руб, сообщает Вслух.ру.