Тюменский "Родник" использует различные способы реабилитации

В лечебном корпусе тюменского областного реабилитационного центра "Родник" оживленно. Процедуры в центре начинаются рано, пока дети полны силЛиза на "Биоптроне", лечится светом. Светотерапия нормализует функцию слизистых оболочек, активизирует биологически активные точки организма и в целом хорошо работает на иммунитет. Николай занимается на "Полимаге". Это терапия низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем. Назначают аппарат при детском церебральном параличе, бронхиальной астме, атопическом дерматите, болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани, остеохондрозе позвоночника.

В зале ЛФК дети укрепляют мышцы спины и позвоночника, работают над осанкой, развивают силу и гибкость. Тренируют весь опорно-двигательный аппарат.

В сочетании с прогулками на свежем воздухе, конкурсами и веселыми играми, такое лечение приносит пользу здоровью детей и их настроению.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).