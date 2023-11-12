Почему собаки закапывают еду в землю, рассказала ветеринар

По мнению экспертов, это распространенное поведение у собак и не свидетельствует о недостатке воспитания животного. - Часто собаки инстинктивно сохраняют запасы пищи или конкурируют со своими соплеменниками. Для некоторых собак это может быть просто игрой. Они могут наслаждаться процессом закапывания и находить в этом занятии удовольствие. Когда собаки зарывают еду в землю, они демонстрируют способность быть готовыми к нехватке пищи, что говорит об интеллекте и умении животного предвидеть дальнейшие ситуации, - рассказал ветеринар Марина Рыжова.

Если придерживаться строгого графика приема пищи, собака будет сытой и ей не придется утаивать еду. Рекомендуется кормить питомца два раза в день, чтобы у него не было ощущения, что вы его недокармливаете.

Когда собаки зарывают кости, чтобы позднее раскопать их и съесть, то делают это не на случай голода. Таким способом они хотят сделать кости более усвояемыми. В закопанных в земле костях образуются гнилостные бактерии, которые помогают желудку собаки при пищеварении … Человек считает такие подгнившие кости испорченными, мы могли бы ими отравиться, сообщает АиФ-Тюмень.