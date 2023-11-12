На тюменском предприятии применяют новые научные разработки

Очередной патент получили специалисты научно-производственного объединения "Базовое машиностроение". - Мы оформили патент на изобретение жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя. Такие трубы на территории России больше нигде не изготавливаются и применяются при капитальном ремонте газотурбинных двигателей, - говорит исполнительный директор НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - При этом все комплектующие мы производим самостоятельно с использованием 3-D печати, что тоже достаточно инновационно для российских заводов.

В основном нашими нефтегазовыми компаниями используется высокотехнологичное зарубежное оборудование и при выходе его из строя бывает трудно найти специалистов, способных его отремонтировать. Вот эту нишу мы и намерены занять. Взаимодействовать с предприятиями помогает ассоциация Нефтегазовый кластер. - Нужен партнерский подход, когда можно корректировать решения, планы. Важно находиться в общем информационном поле, - считает Александр Васильев, директор по развитию ассоциации "Нефтегазовый кластер". -

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.