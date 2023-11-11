Любовные легенды улицы Дзержинского времен Садовой поведали гостям исторического ужина

Волованы, холодец, ризотто из перловки, блюда, что подавали на купеческих столах Тюмени, оценили гости исторического гастроужина "Пешком по Садовой" в ресторане "PianoBar", узнавая нетривиальные факты и легенды из жизни известных тюменских фамилий.

Новое заведение ресторатора Надежды Жуковой расположилось на месте одного из пяти домов мещанина, городского оценщика Бровцына на бывшей ул. Садовой (ныне знаменитом туристическом променаде - ул. Дзержинского), и это не могло ни определить тему встречи ценителей истории на вкус.

Ведущие вечера краевед Дмитрий Падерин из Библиотеки истории города им. А. И. Текутьева и заведующая библиотекой "Олимп" Анна Молодкина предстали в образах супругов Бровцыных. Они поведали немало интересного о жизни обитателей ул. Садовой ХIХ века, в том числе и свою историю любви. Речь идет о второй супруге одного из богатейших людей того времени. Существует легенда, что хозяин дома после смерти своей жены женился второй раз на девушке более низкого сословия и более того, своей воспитаннице и подруге дочери. При этом, это она первой призналась ему в любви и, по сути, сделала предложение. Также витает по улице Садовой версия, что, когда он впоследствии построил для нее дом (ул. Дзержинского, 40) в знак своей любви приказал изобразить на дверях лилии.

Линия романтических чувств стала канвой вечера. "Информации об этой улице много больше, чем даже сейчас с ее популяризацией стало известно. Это и легенды, и традиции, и любовные перипетии. Сегодня вы услышали процентов, может быть, десять", - отметила оганизатор исторических ужинов в Тюмени Лидия Носова.

Меню купеческих времен адаптировал шеф-повар "PianoBar" Александр Мякишев. На сладкое к чаю подали каноли с творогом и вареньем из ревеня и тыквы. "Конечно, каноли тогда не готовили, но некие виды выпечки всегда присутствовали на любом застолье, это уже авторская вариация шеф-повара ресторана", - прокомментировала Лидия Носова.

Ежедневно в ресторане "PianoBar" на ул. Дзержинского туристы и горожане могут попробовать наряду с пастой, ризотто, роллами, рибаем и стейком, например, тартинки с домашним салом, капусту по-гурьевски с груздями, похлебку из белых грибов и щи с бычьими хвостами. И, конечно, в заведении на туристической улице Тюмени подают пельмени - блюдо, которое назвали визитной карточкой региона, одну из разновидностей которого предложат в качестве блюда Тюменской области для посетителей Международной выставки-форума "Россия" в Дни регионов Уральского федерального округа - с 22 по 25 ноября.