В Тюмени стартует проект о лекарственных растениях

С 14 ноября до 1 декабря тюменцы смогут принять участие в проекте "‎Лекарственные растения и где они обитают": посетить открытые экскурсии в питомник "Аптекарский огород" на базе Тюменского государственного медицинского университета (ул. Одесская, 54) и поучаствовать в мастер-классах по созданию уходовой косметики.

На экскурсии расскажут о лекарственных растениях Тюменской области, помогут изготовить мини-гербарии в рабочей тетради "‎Зеленый помощник". Также гости посетят симуляцию учебной аптеки кафедры фармацевтических дисциплин — попробуют изготовить эко-косметику из лекарственных растений.

События проведут: профессор кафедры химии и фармакогнозии Ольга Русакова и руководитель проекта "‎Лекарственные растения и где они обитают" Матвей Пряников.

— Сейчас питомник — это территория, доступная только студентам медицинского университета. С помощью нашего проекта мы хотим сделать "Аптекарский огород" научно-образовательной и эколого-просветительской площадкой для всех желающих, чтобы популяризировать науку о лекарственных растениях, — рассказал Матвей Пряников.

Проект "‎Лекарственные растения и где они обитают" — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея", сообщает Мегатюмень.