В Тюмени стартует проект о лекарственных растениях

С 14 ноября до 1 декабря тюменцы смогут принять участие в проекте "Лекарственные растения и где они обитают": посетить открытые экскурсии в питомник "Аптекарский огород" на базе Тюменского государственного медицинского университета (ул. Одесская, 54) и поучаствовать в мастер-классах по созданию уходовой косметики.
На экскурсии расскажут о лекарственных растениях Тюменской области, помогут изготовить мини-гербарии в рабочей тетради "Зеленый помощник". Также гости посетят симуляцию учебной аптеки кафедры фармацевтических дисциплин — попробуют изготовить эко-косметику из лекарственных растений.
События проведут: профессор кафедры химии и фармакогнозии Ольга Русакова и руководитель проекта "Лекарственные растения и где они обитают" Матвей Пряников.
— Сейчас питомник — это территория, доступная только студентам медицинского университета. С помощью нашего проекта мы хотим сделать "Аптекарский огород" научно-образовательной и эколого-просветительской площадкой для всех желающих, чтобы популяризировать науку о лекарственных растениях, — рассказал Матвей Пряников.
Проект "Лекарственные растения и где они обитают" — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея", сообщает Мегатюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru