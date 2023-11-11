Зимой домашним питомцам нужен особый уход

Как защитить домашнюю собаку от холода и антигололедных реагентов, рассказали ветеринары. – Нет препаратов для повышения иммунитета, а если их предлагают, то они не так эффективны на самом деле. Повышает иммунитет правильный и сбалансированный рацион, регулярная обработка от внешних и внутренних паразитов, ежегодная вакцинация, говорит ветеринар Ольга Алентьева.

Она предлагает защищать лапы собак от реагентов во время прогулок – для этого существует много средств, например, воск для лап. Также важно обязательно мыть лапы после каждой прогулки.

– Реагенты могут быть агрессивными и привести к поражениям кожи лап вплоть до трещин, в том числе кровавых. Собаку это будет беспокоить – она начнет вылизывать лапы, и все это придется лечить. Поэтому воск для лап или даже ботинки, если собака приучены в них ходить, только на пользу животному, – комментирует ветеринар Дарья Сухова.

Сено лучше, чем любое одеяло, потому что оно хорошо впитывает влагу – собаке тепло и комфортно. Эту подстилку нужно регулярно менять. Также лучше сделать в будке шторку из плотного войлока, потому что даже пушистая собака в сильные морозы может получить обморожение кончиков ушей, носа и подушек лап, сообщает Тюменская область сегодня.