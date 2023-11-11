В Тюмени онкобольной помогли справиться с пневмонией

15 летней жительнице Ишима диагностировали острый лимфобластный лейкоз - онкологическое заболевание кроветворной системы. Девушка регулярно ездила в Тюмень на курсы химиотерапии, которые переносила удовлетворительно. Но, на фоне лечения лейкоза у пациентки снизился иммунитет, и простуда привела к осложнению - пневмонии. К моменту госпитализации в Ишиме, поражение легочной ткани составляло 30%, а немногим позже компьютерный томограф показал 100%-ную площадь патологически измененных тканей.

Бригада сотрудников Центра медицины катастроф ОКБ№1 во главе с врачом, заведующим отделением анестезиологии и реанимации №3, Флоридом Исматуллиным доставили девушку в Тюмень. Лечение поражений легких при болезнях крови – непростая задача для врачей.

"В первую очередь необходимо было купировать пневмонию, а затем уже возвращаться к лейкозу. Мы перевели пациентку на аппарат искусственной вентиляции легких с контролируемым 100% кислородом. Вели агрессивную антибактериальную терапию и применяли противовоспалительные препараты. Рядом с кроватью девушки наготове стоял аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Семь суток мы боролись за ее жизнь. Постепенно организм начал положительно отвечать на терапию", - рассказал Флорид Исматуллин.

Через месяц, восстановившись после перенесенной пневмонии, Екатерина вновь продолжила лечение лейкоза, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).