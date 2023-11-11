Проект тюменцев победил в конкурсе лучших управленческих практик

Тюменский опыт управления лекарственными препаратами по системе Kanban стал победителем конкурса лучших управленческих практик "Смарт Диалог" в номинации "Повышение доступности лекарственного обеспечения пациентов".

Победителями конкурса стали 11 регионов России. Они представили 13 проектов в области здравоохранения, образования и социальной политики, которые доказали свою эффективность, сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Экспертам, по словам заместителя операционного директора АСИ Ильи Мамыкина, было непросто выбрать 13 лучших из 603 решений.

"Те, что вошли в число победителей, отличаются эффективностью и неординарностью подходов. Это и использование искусственного интеллекта для построения оптимального маршрута при медосмотре, и СМС-информирование граждан о статусе вызова бригады скорой помощи, а также обучение специалистов сферы услуг взаимодействию с людьми с ОВЗ", – отметил он.

13 номинаций конкурса сформированы на основе наиболее частых обращений жителей, которые фиксируют Центры управления регионами. По данным АНО "Диалог Регионы", организатора конкурса "Смарт Диалог", с начала года по тематикам конкурса – здравоохранение, образование, соцобслуживание и защита – поступило 684 тыс. обращений, это 17 % от всех обращений граждан в интернете.

Награждение победителей состоится в конце года на Форуме социальных решений.

Общественное голосование по выбору решений для реализации проектов победителей в своем регионе уже стартовало. Оно продлится до 8 декабря 2023 года в группе Смартеки в социальной сети "ВКонтакте".