Тюменские художники получили награды "Большого Урала"

Золотыми медалями "Большого Урала" награждены Александр Новик, Александр Почежерцев, Владимир Шарапов. Серебряными медалями отмечены Ольга Неживенко, Айгуль Тарханова. Дипломы секретариата Союза художников России получили Наталья Лукина, Ирина Могутова, Екатерина Чикирева.

⁣Межрегиональная художественная выставка "Большой Урал XIII" проходит в Екатеринбурге, в Международном центре искусств "Главный проспект". На ней представлено более 500 работ от 340 авторов, среди них – сто работ тюменских художников.

⁣Экспозицию можно посетить до 15 января 2024 года.