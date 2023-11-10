Юные танцоры Урала приедут в Тюмень на конкурс премии "Весна священная" Илзе Лиепа

Во Дворце культуры "Нефтяник" пройдут мероприятия проекта "Национальная премия детского и юношеского танца "Весна священная", художественный руководитель премии – народная артистка России Илзе Лиепа. 13 ноября состоится региональный очный смотр-конкурс танцевальных коллективов Уральского федерального округа.

Конкурс проходит по 6 номинациям: классический, народный, современный, эстрадный танец, неоклассика и народная стилизация. Участники поделены на 4 возрастные группы.

В конкурсном смотре примут участие коллективы из Челябинска, Оренбурга, Сургута, Ханты-Мансийска, Магнитогорска и других городов УФО. Тюмень представляют: академия танца BALLET, учебный театр "Территория танца", хореографический ансамбль "Дети солнца" ДШИ "Гармония", ансамбль "Камелия" и детская студия ГАНТ "Зори Тюмени".

Оценивать конкурсантов будет именитое жюри, председателем которого является Илзе Лиепа. Победители примут участие в дневном благотворительном гала-спектакле "Русский балет", который состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 14 ноября в 14 часов.

Также 14 ноября пройдет вечерний гала-спектакль "Русский балет навсегда" – это изысканный оммаж легендарным "Русским сезонам" Сергея Дягилева.

В двух отделениях концерта зрители увидят фрагменты из самых значимых спектаклей репертуара "Русских сезонов": чувственная "Шехеразада", таинственное "Видение розы", полыхающая "Жар-птица", неумирающий "Петрушка", феерическая "Спящая красавица", пронзительная "Жизель", эфемерная "Шопениана", без сомнения, завоюют сердца тюменской публики.

Ведущие партии драгоценного репертуара исполнят звезды главных российских театров, среди которых прима-балерина Большого театра России восхитительная Евгения Образцова и великолепный Артемий Беляков.

На протяжении всего спектакля народная артистка РФ Илзе Лиепа будет сопровождать зрителей в путешествии по миру русского балета, рассказывая увлекательные истории о каждом шедевре, тем самым даря возможность еще глубже прочувствовать удивительную многогранность русского искусства.

Также 13 и 14 ноября в рамках проекта пройдут 4 мастер-класса известных хореографов и членов жюри. Своим мастерством поделятся:

– Ольга Насырова – хореограф, режиссер, актриса, танцовщица, педагог ГИТИС, постановщик пластических и хореографических спектаклей. На её счету более сорока постановок в ведущих театрах Москвы;

– Александра Иосифиди – заслуженная артистка РФ, солистка Мариинского театра;

– Игорь Пиворович – заслуженный артист России, декан кафедры хореографии МГУ имени Разумовского, экс-солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева;

– Дмитрий Круглый – заслуженный работник культуры Краснодарского края, балетмейстер ансамбля танца "Станица" (Краснодар).