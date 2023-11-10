Тюменка вышла в финал конкурса "Топ стюардесс"

19:00 09 ноября 2023
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Фото из группы "Топ стюардесс" во ВКонтакте.

Александра Пешева представит Тюменскую область в финал международного конкурса красоты "Топ стюардесс", собщает пресс-центр правительства ТО.

За главный приз проекта поборются 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Конкурс пройдет 10 декабря в Москве.

Отмечается,что участниц оценивают как по внешности, так и по профессиональным качествам: знанию аварийно-спасательного оборудования, умению оказать медицинскую помощь. Также стюардессы прошли тест по английскому языку.

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