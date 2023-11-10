Тюменка вышла в финал конкурса "Топ стюардесс"

Александра Пешева представит Тюменскую область в финал международного конкурса красоты "Топ стюардесс", собщает пресс-центр правительства ТО.
За главный приз проекта поборются 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Конкурс пройдет 10 декабря в Москве.
Отмечается,что участниц оценивают как по внешности, так и по профессиональным качествам: знанию аварийно-спасательного оборудования, умению оказать медицинскую помощь. Также стюардессы прошли тест по английскому языку.
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