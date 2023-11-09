26 управленческих команд системы допобразования встретятся на флагманской школе в Тюмени

В Год педагога и наставника в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в нашем регионе проводится флагманская школа управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области".

Флагманская школа – это коммуникационная площадка для обмена опытом между командами участников из разных муниципальных образований, поддержки их дальнейшего развития и распространения лучших практик.

9 ноября на стратегической сессии "Дополнительная общеобразовательная программа как инструмент управления развитием дополнительного образования" встретятся 26 команд из муниципальных образований региона.

Проектировочная сессия пройдет на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Приглашенными экспертами выступят Лариса Семеновна Львова, кандидат педагогических наук, руководитель департамента методического обеспечения РДДМ "Движение Первых" (г. Москва) и Михаил Александрович Зенкин, заместитель руководителя дирекции методического сопровождения "Движения Первых" (г. Санкт-Петербург).

Во второй половине дня точкой сбора команд станет региональный штаб РДДМ "Движение Первых" (ул. Ленина, 69а). В ходе групповой работы команды участников представят к защите свои проекты, а также, опираясь на полученные знания и имеющийся опыт, оформят в единый манифест систему межуровневой интеграции на основе дополнительной общеобразовательной программы.