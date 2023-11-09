80 поисковиков Тюменской области прошли подготовку к экспедиции

С 4 по 7 ноября в Тюменской области прошел региональный образовательный слет поисковых отрядов "Живем поиском". Его участниками стали 80 воспитанников и руководителей 18-ти поисковых отрядов региона. Лекции, практические занятия и встречи со специалистами из Москвы и Владимирской и Вологодской областей прошли не только для юных поисковиков, но и для их командиров.

В образовательную программу слета вошли дисциплины "Школы поисковика": события Великой Отечественной войны, анатомия, обмундирование и снаряжение бойцов РККА и армии Вермахта, взрывоопасные предметы, туристическая подготовка, работа с металлоискателем, щуповой поиск, археология и оказание первой помощи. В завершение этого модуля юные поисковики закрепили полученные знания, приняв участие в игре "Навигатор", где выполняли соответствующие задания.

"Из года в год мы объединяем юных поисковиков Тюменской области на слетах, чтобы дать им определенные знания. В 2023 году упор был сделан именно на работу в полевых условиях, чтобы ребята, отправившись в свою первую экспедицию, уже имели представление о поисковой работе на местах сражений и необходимые знания и навыки", — поделился Ростислав Ольховский, председатель правления Областного поискового центра им. Артура Ольховского.

В то же время специалисты, приглашенные из разных регионов страны, поделились с руководителями отрядов своим опытом архивной, полевой и военно-мемориальной работы, а также обсудили вопросы международного сотрудничества в деле увековечения памяти погибших защитников Отечества. Актуальные проблемы патриотического воспитания молодежи с командирами обсудил директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик.

Заключительное мероприятие слета включило торжественное награждение призеров и победителей областного конкурса "Нам дороги эти позабыть нельзя". По итогам 2023 года лучшими поисковыми отрядами региона стали "Салют Победы" (Ялуторовский р-н), "Память сердца" и "Савояр" (г. Тюмень).

Региональный образовательный слет прошел при поддержке гранта губернатора Тюменской области.