В конгрессе молодых ученых примут участие 11 представителей тюмеских вузов

11 представителей тюменских вузов примут участие в III Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

По словам замгубернатора Алексея Райдера, тюменцы участвуют под эгидой Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня. От ТюмГУ будет четыре представителя по два от ТИУ и медуниверситета и три - от ГАУ СЗ. В состав делегации Западно-Сибирского НОЦ войдут представители Югорского, Сургутского, Нижневартовского университетов и Ханты-Мансийской медицинской академии. В рамках конгресса будет вставка, тюменцы готовятся представить на ней свои разработки.