Дед Мороз на своем поезде будет гостить в Тюменской области 26 и 27 ноября

Официальный сайт проекта РЖД

Поезд Деда Мороза прибудет в Тюмень 26 ноября, в Тобольск – 27 ноября, сообщается на официальном сайте проекта РЖД.

Новогодний железнодорожный состав отправится 11 ноября из Великого Устюга, где расположена резиденция Всероссийского Деда Мороза. Во время стоянок в Тюмени и Тобольске всем желающим будут доступны бесплатная анимационная программа и посещение поезда по билетам.