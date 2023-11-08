Дед Мороз на своем поезде будет гостить в Тюменской области 26 и 27 ноября

Поезд Деда Мороза прибудет в Тюмень 26 ноября, в Тобольск – 27 ноября, сообщается на официальном сайте проекта РЖД.
Новогодний железнодорожный состав отправится 11 ноября из Великого Устюга, где расположена резиденция Всероссийского Деда Мороза. Во время стоянок в Тюмени и Тобольске всем желающим будут доступны бесплатная анимационная программа и посещение поезда по билетам.
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