Центр "Воин" организует в Тюмени обмен опытом для шести регионов РФ

Стратегическая сессия, на которой сотрудники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и его тюменского филиала поделятся наработками в организации патриотической деятельности, пройдет в Тюмени 9 и 10 ноября. Познакомиться с опытом работы тюменского филиала центра приедут представители Сахалина, Мурманска, Камчатки, Пермского края и Чувашии.

Участники сессии обсудят методику подготовки и организации деятельности инструкторов филиала "ЦРВСП" в Тюменской области, рассмотрят опыт регионов на круглом столе, посвященном патриотическому воспитанию в субъектах Российской Федерации.

9 ноября в ССК в "Стальной азарт" участники обсудят организацию деятельности инструкторов филиала "ЦРВСП", затем в "Аванпосте" побеседуют о форматах летнего отдыха допризывной молодежи. Гостям будет представлен опыт работы региональных палаточных оборонно-спортивных лагерей. завершится день обсуждением опыта и персекти военно-патриотического воспитания в конференц-зале гостиницы "Восток".

10 ноября мероприятие продолжится круглым столом "Организационные особенности деятельности филиала Центра "ВОИН", после подписания соглашения о сотрудничестве между АНО "ЦРВСП "ВОИН" и ГАУ СЗ гости посетят "Алые паруса", где им будет представлен модульный оборонно-спортивный лагерь.