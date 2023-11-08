В региональном форуме добровольцев участвуют более 300 человек

С 7 по 9 ноября 2023 года на площадке оздоровительно-образовательного центра "Витязь" соберутся лидеры добровольческого движения Тюменской области – представители ресурсных, опорных, студенческих волонтерских объединений, некоммерческих организаций региона и участники клуба #МыВместе.

Торжественное открытие регионального форума состоится 7 ноября в концертном зале АНО ОСООЦ "Витязь".

Программа форума направлена на формирование сообщества лидеров и руководителей добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области.

В течение двух дней активисты прокачают свои профессиональные компетенции на образовательных площадках и мастер-классах в команде единомышленников, обменяются опытом, отработают навыки ведения волонтерской деятельности в регионе.

Форум будет проходить в формате площадок, на которых региональные эксперты расскажут о возможностях и программах добровольчества, поделятся своим опытом и помогут с идеями и реализацией собственных проектов.

В первый день работы форума образовательный блок начнется в 14:30. Участников ждут стратегическая сессия, интерактивная площадка, семинар "Обучение служением" и презентация лучших практик.

В рамках второго дня образовательные площадки начнут работу в 10:00. Помимо образовательных и интерактивных модулей, организаторы проведут тренинг на сплочение и взаимодействие "ДОБРО. Команда", а также коммуникативные и конкурсно-игровые программы.

Закрытие форума состоится 9 ноября в 10:00. По итогам работы обучающих площадок участники, проявившие наибольшую активность, будут награждены федеральными и региональными благодарностями и памятными подарками с символикой добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области.

Организатор форума: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области ГАУ ДО ТО ДТиС "Пионер".