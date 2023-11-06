Меньше месяца осталось, чтобы оплатить имущественные налоги

За владение квартирами, домами, земельными участками, транспортом, гаражами в 2022 году нужно до 1 декабря 2023 года оплатить имущественные налоги.

Владельцам направлено порядка 770 тысяч сводных налоговых уведомлений, 90 тысяч получателей — несовершеннолетние дети. Общая сумма начислений составляет более 3,3 млрд рублей, из них 56,7% приходится на транспортный налог, 31% - налог на имущество физических лиц, 12,3% - земельный налог.

В ближайшие дни будут работать "мобильные офисы", организованные налоговой службой. Сотрудники УФНС по Тюменской области проконсультируют граждан: как проверить свои налоги и оплатить их. 7 ноября проконсультироваться можно на рынке "Блошинка" (Московский тракт, 120, стр. 2). В последующие три дня — в офисах ТРИЦ: 8 ноября на ул. Широтной, 92, корп. 1; 9 ноября — на ул. Пышминской, 1а; 10 ноября — на ул. Пермякова, 37.

Оплатить налоги можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте, через портал госуслуг, в любом отделении банка, через платежный терминал или мобильные приложения банков, используя один из имеющихся в уведомлении реквизитов: УИН, QR или штрих-код, сообщает Вслух.ру.