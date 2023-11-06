Детям из других регионов помогают в реабилитации в Тюмени

В тюменском Детском лечебно-реабилитационном центре "Надежда" в районе Верхнего бора проходят лечение и ребята из других регионов. Недавно здесь прошел курс реабилитации Максим, приехавший из Башкирии. "Максим к нам приехал из Республики Башкортостан, где он проживает с 2022 года. До этого мальчик с семьей жил в Луганской Народной Республике. С раннего возраста у мальчика диагностировано тяжелое неврологическое заболевание. Чтобы оно не развивалось дальше, ребенку требуется реабилитационное лечение", - рассказывает врач-невролог ДЛРЦ "Надежда" Марина Буторина.

Максима осмотрела командой специалистов Центра. Прежде всего, была определена основная цель на данном этапе его реабилитации и разработана индивидуальная программа реабилитации. Для снижения спастических явлений в мышцах ребенка, специалисты использовали ботулинотерапию, сообщила Надежда Куприй, пресс-секретарь "ДЛРЦ "Надежда".