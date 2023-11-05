Тюменская область лидирует по динамике строительства жилья в УрФО

По данным Росстата, Тюменская область находится на лидирующих позициях по жилищному строительству в Уральском федеральном округе.

В январе-августе 2023 года в Тюменской области введено 1 млн 435,1 тыс. кв. метров жилья, включая индивидуальное. Это на 17,4% больше, чем в тот же период год назад. Данный показатель - второй в УрФО.

Лидирует в округе ЯНАО, где прирост составил 94,9%, фактически введено 203,9 тысячи жилых квадратов (минимум в УрФО). На третьем месте Свердловская область, где ввод вырос на 13% - до 2 млн 041,8 тыс. кв. метров (максимум в УрФО).

Всего в федеральном округе введено 5 млн 787,4 тыс. кв. метров жилья. В России же построено 70 млн 191,3 тыс. кв. метров.

Кроме того, в Росстате подсчитали объем выполненных работ в сфере "Строительство". В России сумма составила 8 трлн 286,8 млрд рублей, в УрФО — 1 трлн 126 млрд 874,2 млн рублей, сообщает Вслух.ру.