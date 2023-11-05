В Ишиме пройдет мастер-класс по рисованию в стиле абстракционизм

8 ноября в 16:00 в мультицентре "Моя территория" состоится мастер-класс по рисованию будущего межуниверситетского кампуса. Ишимцы попробуют изобразить студенческое пространство.

Молодые жители Ишима прослушают лекцию о Тюменском кампусе, чтобы представить, каким он будет. Затем участники получат комплекты для рисования и начнут изображать здание в стиле абстракционизм под присмотром эксперта. Молодые люди нарисуют субъективный образ пространства для студентов — изображение отразит суть проекта, сообщает Мегатюмень.

— Команда мультицентра "Моя территория" всегда старается создать атмосферу, вдохновляющую молодых людей проявлять свои творческие и коммуникативные способности. Мастер-класс по рисованию поможет молодежи Ишима больше узнать о Тюменском кампусе, креативно и интересно провести время, а также познакомиться с новыми людьми, — рассказала Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.