Для детей мобилизованных в Тюмени проводят занятия по зоотерапии

Занятия по зоотерапии проводят каждую неделю в Штабе общественной поддержки "Единой России". Гостями становятся юные подопечные регионального социально-реабилитационного центра "Семья", в том числе дети участников специальной военной операции.

Руководитель пресс-службы Тюменского реготделения партии Виктория Герасимюк организует такие встречи с лета 2023 года. Она проводит их на безвозмездной основе.

"На встречи приходят ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО. У некоторых погибли отцы в зоне специальной военной операции. Кто-то столкнулся с другими травмирующими ситуациями. На час, когда ребята занимаются с моими собаками, они забывают о плохом. По сути, это зоотерапия, общение с животными", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Виктория Герасимюк.

На встречах дети охотно играют с тремя собаками породы сиба-ину. Их зовут Гром, Шира и Гроза. Тюменская практика будет тиражироваться на федеральном уровне, сообщает Тюменская линия.

"Когда мы только собирались открыть штаб, у меня был главный принцип — делать в нем все то, чего раньше "Единая Россия", другие политические партии или общественно-политическое движение в регионе не делали. У нас это получилось. Один из проектов — зоотерапия. На площадке штаба дети из неблагополучных семей и семей мобилизованных занимаются с тремя собаками. За час ребята просто меняются. Эта практика будет вводится в других штабах по всей стране", — сказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" и Штаба Ольга Швецова.