Стенд Тюменской области один из самых популярных на выставке "Россия"

Тюменская область достойно представлена на грандиозной выставке-форуме "Россия", которая открылась сегодня в Москве на территории ВДНХ.

На выставке рассказывается про все достижения страны за последние годы. Это уникальное событие собрало в одном месте самые яркие и значимые проекты, которые отражают прогресс и развитие России.

Павильон Тюменской области стал одной из самых популярных и красочных экспозиций на выставке.

Здесь посетители на современных интерактивных панелях могут познакомиться с историей, достижениями, богатым культурным наследием и природными богатствами области. Отдельное внимание уделено проектам и технологиям, которые помогают области развиваться и процветать.

Выставка-форум "Россия" стала настоящим отражением достижений страны и ее регионов. Она дает возможность посетителям узнать больше о разнообразии и красоте России, а также о том, какие проекты и идеи помогают стране двигаться вперед. Это мероприятие стало настоящей площадкой для обмена опытом и знаниями, а также для создания новых партнерств и сотрудничества.