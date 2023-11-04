Что делать, если в горле першит

Если горло раздражено, человек испытывает трудности при глотании, становится сложно говорить и появляется охриплость. Такая патология называется першением, основным источником которой являются инфекционные заболевания. Врач-терапевт, участковый взрослой поликлиники ОКБ№2 Екатерина Опарина рассказала о причинах возникновения першения и способах лечения.

– Чаще першение и боль в горле возникает на фоне развития тонзиллита или фарингита вирусной, реже бактериальной природы. Помимо инфекционных агентов, симптомы першения могут вызывать заболевания ЖКТ (ГЭРБ, гастрит), патология щитовидной железы, аллергические реакции, онкологические заболевания, наличие инородного тела, чрезмерные нагрузки на голосовые связки, невроз глотки, раздражение верхних дыхательных путей из-за курения, – объяснила специалист.

Стоит обратиться к терапевту, оториноларингологу для выяснения причины. При наличии показаний пациента могут направить на консультацию к инфекционисту, гастроэнтерологу, аллергологу, онкологу, эндокринологу, а может и к психологу, сообщает Тюменская область сегодня.