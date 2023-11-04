Символ Всемирного фестиваля молодежи побывал в Тюмени

Промо-акция "Привет из Сочи!" приурочена к масштабному молодежному событию — оно пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи на федеральной территории Сириус. Заявку на участие можно подать до 1 декабря 2023 года на официальном сайте Всемирного фестиваля молодежи.

Чебурашка прошел по крупным торговым центрам "Кристалл" и "Галерея Вояж" — заглянул на промо-акцию "Я на FEST". Вместе с промоутерами персонаж из советского мультфильма рассказал жителям и гостям Тюмени о Всемирном фестивале молодежи. Герой угостил тюменцев апельсинами, украшенными стикерами, подарил открытки-билеты на фестиваль, сообщает Мегатюмень.

— Промо-акция — еще одно напоминание о том, что жители Тюмени могут подать свою заявку на Всемирный фестиваль молодежи и получить возможность отправиться за новыми знакомствами и опытом. А полюбившийся многим мультгерой подарит тюменцам положительные эмоции: тот заряд солнечной энергии, которого так не хватает в осенний период, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.