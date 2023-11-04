Тюменцы увидят спектакли из Челябинска

11 и 12 ноября в Молодежном театральном центре "Космос" состоятся показы трех спектаклей от студенческого театра "Профиль" из Челябинска. Вход по предварительной регистрации.

Комедийную постановку о Всемирном потопе "У Ковчега в восемь" тюменцам покажут 11 ноября в 12:00. Театралы ответят на вопрос о том, что делать, если в Ковчег пускают только по двум представителям каждого вида, а вас — трое. Возрастной ценз — 6+.

Спектакль "Две дамочки в сторону севера" о сестрах, отправившихся на поиски могилы отца представят 11 ноября в 18:00. Во время путешествия жизнь сестер наполняется воспоминаниями, а давно назревшие конфликты резко обостряются. Возрастной ценз — 16+.

12 ноября в 16:00 тюменцы увидят постановку "Моя учительница — монстр" в формате сторителлинга о том, почему главный герой боится ходить в школу. Возрастной ценз — 16+, сообщает Мегатюмень.

— Мы рады, что молодые творческие сообщества стремятся развиваться на площадке "Космоса". Заинтересованность челябинского коллектива в нашем театральном центре говорит о том, что мы действительно помогаем каждому найти свое место в искусстве, — поделилась Оксана Сысоева, руководитель "Космоса".