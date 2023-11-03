Молодых киноспециалистов ждут на "АртМастерс Регионы"

Киноспециалисты Тюменской области могут принять участие в чемпионате "АртМастерс Регионы". Это соревнования для молодёжи (18-35 лет) из всех регионов России по направлению "КИНО" между сборными федеральных округов.

Чемпионат подходит тем, кто хочет в команду единомышленников по созданию полнометражного художественного фильма.

Индивидуальные соревнования пройдут по шести направлениям:

✔ "Сценарист",

✔ "Режиссер монтажа",

✔ "Медиакомпозитор",

✔ "Продюсер",

✔ "Звукорежиссер кино и медиа",

✔ "Оператор кино и ТВ".

Призёры чемпионата смогут поучаствовать в создании художественного фильма с коммерческим прокатом, заявки принимаются до 15 ноября.

В июле проходил национальный чемпионат ArtMasters-2023, в котором жители Тюменской области вышли в финал в компетенциях "Художник по гриму", "Веб-дизайнер (Юниоры)" и "Оператор кино и ТВ".