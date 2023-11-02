Тюменский драмтеатр адаптировал два спектакля для слабовидящих

В драмтеатре Тюмени 3 и 4 ноября пройдут спектакли, адаптированные для слабовидящих зрителей. Театр снабдил тифлокомментированием две постановки – "Восемь женщин" и "Стасик, играй!".

Зрители с нарушением зрения благодаря словесным описаниям комментатора смогут точнее представить, что происходит на сцене. Особенным зрителям выдадут специальную гарнитуру, по которой они смогут слышать голос тифлокомментатора. Кстати, это довольно редкая профессия в России, их около 200 человек. Живое комментирование в отличие от записанного требует большого словарного запаса, быструю реакцию. В ТБДТ спектакли будет комментировать Марина Нестеренко из Екатеринбурга, по ее словам, подготовка к одному спектаклю занимает примерно месяц.

Зал на спектакли с тифлокомментированием 3 и 4 ноября наполнят зрители двух организаций: Тюменское региональное отделение Всероссийского общества слепых и Тюменская городская общественная организация инвалидов "САБР".

В 2023 году ТБДТ стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд". В этом году на участие в конкурсе поступило 153 заявки от театров из 62 городов и 41 региона России. ТБДТ выиграл в двух номинациях: "Старт" и "Оборудование". Театр подготовит к показу методом тифлокомментирования в этом сезоне еще один спектакль – "Бесприданница". Для Тюменского Большого драматического театра это не первый опыт подготовки постановок таким методом, ранее аудиовизуальный перевод получили "Эшелон" и "Гроза".