"Азбука добра" исполнила желания 800 пенсионеров

Марафон "Азбука добра" регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации и Благотворительного фонда "Старшее поколение" завершен - его участникам удалось исполнить желания 800 пенсионеров.

Целый месяц желающие стать посланниками добра выбирали подарки из списка пожеланий на официальном сайте Благотворительного фонда "Старшее поколение" и привозили необходимые предметы в пункт приема (Карла Маркса, 123), а волонтеры доставляли их адресатам. Отзывчивые жители областной столицы, компании и предприятия передавали тюменцам 55+: теплые вещи, уютные пледы, предметы ухода, реабилитации, а также бытовую технику, продуктовые наборы, сладкие подарки и многое другое.

Не остались в стороне ученики школ, воспитанники детских садов и их родители. Заботливо сформировав для бабушек и дедушек каждую посылку, ребята с душевной теплотой разложили их в сумки-шопперы, сшитые своими руками.

Координатор марафона: