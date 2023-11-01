Тобольская школьница стала призером конкурса "Молодые стратеги России"

Одиннадцатиклассница Бизинской школы Лейсян Гарифуллина заняла второе место во Всероссийском конкурсе "Молодые стратеги России". Конкурс прошёл в Санкт-Петербурге в рамках XXI Общероссийского форума "Стратегическое планирование в городах и районах России-2023".

В конкурсе "Молодые стратеги России" участвовало 85 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из 57 регионов страны. В заочном этапе на конкурс поступило 300 работ.

Лейсян представила Тюменскую область в номинации "Я - лидер развития государства, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления". Проект об экономическом развитии и туристическом потенциале родного села "7 чудес Ворогушино" школьница готовила вместе с главой Ворогушинского поселения Еленой Ершовой.

"Мы занимались в свободное время - после уроков, после работы. Вечерами Лейсян приходила в сельскую администрацию. Я познакомила её с обязанностями и полномочиями сельского главы", - рассказала Елена Ершова.

Лейсян признаётся, что победа во всероссийском конкурсе была для неё неожиданной: "Работы участников были очень сильные, интересные, конкуренция высокая, поэтому я даже не рассчитывала на призовое место".

Диплом I степени уехал в Новосибирскую область, III место завоевали участники из Самарской.