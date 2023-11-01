Тюменская область готовится к Дню народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства. Учреждения культуры на праздничные выходные сформировали насыщенную развлекательную программу.

1 ноября Исторический парк "Россия – Моя история" проведёт онлайн-викторину об истории праздника.

1 ноября в 11:00 и 2 ноября в 13:00 Археологический музей-заповедник организует пленэр "Все вместе мы – Россия", посетители создадут символы силы и значимости единства.

2 ноября в 14:00 в музее "Городская Дума" состоится мероприятие "Северная мозаика", а ялуторовский музей "Торговые ряды" проведет лекцию "Единство народа - сила России".

3 ноября в 15:00 Исторический парк "Россия – Моя история" пригласит на лекцию "История русской смуты", а музей "Городская Дума" в 18:00 – на пешеходную экскурсию "#МОЙГОРОД".

3-8 ноября состоится VIII Международная акция "Большой этнографический диктант". Площадки акции на официальном сайте: https://miretno.ru/ploshadki. Также диктант можно написать онлайн.

4 ноября, в сам праздник, тюменцев ждут две концертные программы в г. Тюмени. В 12:00 концерт с участием национальных творческих коллективов начнётся в сквере Школьном. В 13:00 праздничный концерт пройдёт в ДК "Нефтяник".

5 ноября в 16:00 в Историческом парке состоится показ фильма Сергея Бондарчука "Борис Годунов".

7 ноября в 15:00 в ДК "Железнодорожник" пройдёт Фестиваль патриотической песни.

Кроме того, 450 мероприятий - концертные программы, выставки, викторины, просветительские беседы - посвятят Дню народного единства в муниципалитетах. Также в эти дни область присоединится ко Всероссийской образовательной акции "Ночь искусств".