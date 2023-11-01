В Т​​юмени пройдет международная конференция ЗОЖ

Международная научно-практическаяконференция "Стратегия формирования здорового образа жизни населения" соберет в Тюмени экспертов 9 и 10 ноября, мероприятие посвящено памяти доктора педагогических наук, профессора Валентина Зуева, этом году ее темой станет "Экосистемный подход".

Участие в форуме примут представители научного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Петрозаводска, Новосибирска, Омска, Архангельска, Владимира, Волгограда, а также гости из Белоруссии и Киргизии.

Мероприятие стартует с пленарного заседания 9 ноября в 10:00 в администрации города Тюмени (Первомайская, 20). Программу продолжит работа тематических секций.

С 14:00 в Институте физической культуры ТюмГУ (МФСЦ "Олимпия", Пржевальского, 37) поговорят на такие темы, как нормативно-правовое регулирование и эффективные управленческие решения в контексте вызовов XXI века. Обсудят междисциплинарный подход в спортивной подготовке, физическое воспитание и спорт в системе современного образования, а также инновационные подходы и технологии в оздоровительной физической культуре и фитнес-индустрии.

Дискуссионные клубы и мастер-классы на темы моржевания и влияния холода на организм человека пройдут в тюменских вузах: Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и Тюменском государственном медицинском университете.

10 ноября конференция продолжится в центре спортивной медицины и реабилитации "Сибирь". Там пройдет спортивный лекторий и методический семинар-практикум, начало в 10:00 и 13:00 соответственно. Продолжат программу дня мастер-классы и экскурсии по территории центра "Сибирь".

Онлайн-трансляция заседания будет организована здесь.