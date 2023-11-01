Всероссийский конкурс этнического видеоконтента "МЫ" ждет от тюменцев творческие работы

Приём заявок на третий Всероссийский конкурс этнического видеоконтента "МЫ" от желающих рассказать о самобытности того или иного народа и поделиться рецептами добрососедских отношений стартовал 1 июля и продлится до 31 декабря на сайте мыконкурс.рф. Оценивать присланные ролики отборочной комиссии и жюри конкурса предстоит до лета следующего года.

При этом в течение всего мая на платформе образовательного онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" будет проходить зрительское онлайн-голосование. Лидеров проекта наградят в июне в рамках масштабного этнофорума, посвященного популяризации национальной темы в медиасреде. Также на форуме состоятся показы лучших роликов и фильмов, лекции и мастер-классы, где опытом создания национального видеоконтента поделятся известные деятели культуры. Кроме того, проект "МЫ" включает целую серию этнокиноклубов в 2023-2024 годах.

Участниками творческого состязания могут быть граждане России и стран, входящих в СНГ, БРИКС и ШОС, иностранцы, которые находятся в России, и наши соотечественники за рубежом. Им нужно снять ролики о национальных традициях и обычаях, культуре и истории народов, проживающих на территории нашей страны, о самобытности этносов и умении жить в мире и единении с соседями, обогащая и сохраняя культуру друг друга.

Предусмотрено пять номинаций: "Игровой/художественный видеоролик"; "Анимационный ролик"; "Видеорепортажные ролики"; "Видеоклипы" и "Документальный ролик", а также две основные темы — "Межнациональное согласие" и "Национальная идентичность". Работы любителей и профессионалов эксперты будут оценивать отдельно. Каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудия могут прислать не более двух работ в одну или несколько номинаций.

Глава Федерации современного искусства Николай Данн:

Каждый народ — особая краска в общей палитре нашей огромной страны. И чем больше таких красок, тем лучше для всех нас. Именно поэтому так важно ценить и сохранять своеобразие всех этносов, их культурное наследие, историю. В этом помогает проект "МЫ", в котором участвуют и простые люди, и семьи, и целые этнические сообщества и организации, в том числе молодёжные. И это ключевое условие преемственности поколений и нашего общего будущего в многонациональной и счастливой России.

Организаторами Всероссийского конкурса этнического видеоконтента "МЫ" выступают Межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства", онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс", Федеральное агентство по делам национальностей, Ассамблея народов Евразии, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых", Комитет по делам национальностей Тюменской области, Дом народов России, Первый российский национальный канал. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и на средства гранта губернатора Тюменской области.