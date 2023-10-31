В Тюменской области лчшим студентам и аспирантам вручили стипендии губернатора

В Тюмени сегодня состоялась церемония вручения именных стипендий губернатора Тюменской области. Удостоверения стипендиатам вручил заместитель главы региона Тюменской области Алексей Райдер.

"Приоритет правительства и губернатора — это признание и поддержка талантливых, амбициозных, целеустремленных молодых людей. В нашей области очень много возможностей для раскрытия ваших талантов. Я уверен, успех ждет каждого из сегодняшних лауреатов", — обратился к обладателям стипендий Алексей Райдер.

Всего в 2023 году учреждено 89 именных стипендий за достижения в учебе и научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности.

Размер именной стипендии для аспирантов составляет 11 500 рублей в месяц, для студентов — 2 300 рублей в месяц.

"Собравшиеся сегодня в этом зале — золотой резерв Тюменской области. Через какое-то время вы займете рабочие места, будете выполнять функцию, ради которой поступали в университет, работать на благо региона и страны", — сказал ректор Тюменского государственного медицинского университета Иван Петров.

Курсант ТВВИКУ Сергей Чернов поделился, что шел к своей цели несколько лет. Эта именная стипендия для него является большой честью. Молодой человек отметил, что требования к кандидатам были высокие, учитывалось абсолютно все: участие в различных олимпиадах, достижения в спорте и учебе.

Именные стипендии губернатора Тюменской области вручаются выдающимся студентам и аспирантам региона на протяжении более 20 лет. За все время стипендиатами стали свыше 2 тысяч молодых людей.