В Тюмени презентуют "говорящие" книги тюменских авторов

31 октября в 15:00 в Тюменской областной научной библиотеке состоится заключительное мероприятие информационно-просветительского проекта "Доступный формат". Проект направлен на подготовку мобильной группы волонтёров для озвучивания книг тюменских авторов и создание коллекции художественных книг тюменских писателей и поэтов в формате "говорящей" книги для слепых и слабовидящих людей.

В рамках проекта подготовлены 10 дикторов-волонтёров, которые в ноябре-декабре 2022 года прошли групповое обучение на теоретических и практических занятиях у сертифицированных специалистов по голосу и речи. Педагоги-наставники: Роман Нарватов – радиоведущий, диктор, актёр театра; Елена Романюк – сертифицированный специалист по сценической речи, чтецкому искусству, дубляжу, фониологии Системы добровольной сертификации специалистов по голосу и речи, член Общероссийской общественной организации "Российская общественная академия голоса"; Ася Куприянова – кандидат филологических наук, логопед, доцент кафедры возрастной физиологии, специального и инклюзивного образования ТюмГУ, автор курсов и научных статей по коммуникативно-речевому развитию.

На основе анализа спроса краеведческой литературы незрячими читателями составлен список востребованных книг, которые переведены в аудиоформат силами дикторов-волонтёров: Ермаков Иван "Солдатские сказы"; Захаров Аркадий "На неведомых дорожках. Записки кладоискателя" Истомин Иван "Живун"; Белов Владимир "Нам умереть бесследно не дано"; Денисов Николай "Заветная страна"; "Улицы Тюмени рассказывают" (автор-составитель Андрей Черепанов); Галязимов Борис "Безотцовщина"; Иванов Леонид "Люди добрые"; Козлов Сергей "Мальчик без шпаги"; Андреева Ирина "Рябиновые бусы".

На мероприятие приглашены авторы некоторых озвученных книг.

Записанные книги переведены в специальный криптозащищенный формат и записаны на флеш-карты. "Говорящие" книги будут переданы на хранение в специальную библиотеку для слепых, где читатели смогут взять их на дом через систему абонементов и библиотечных пунктов. Также они будут переданы для размещения в Первую интернациональную онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению "Логос", доступную пользователям нашей страны.