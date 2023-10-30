Многопрофильный техникум в Тобольске отпраздновал 10-летие

27 октября во Дворце наместника прошла торжественная церемония награждения сотрудников Тобольского многопрофильного техникума в честь 10-летнего юбилея. ТМТ является частью системы среднего профессионального образования Тюменской области. На протяжении 10 лет успешно развивается, внедряет инновационные образовательные технологии и готовит будущих профессионалов для разных областей экономики страны.



Станислав Поляков, директор Тобольского многопрофильного техникума:

Желаю всему коллективу Тобольского многопрофильного техникума уверенности в достижении своих целей, непрерывного развития, неугасающего профессионального оптимизма. Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и уверенности в своих силах!

Образование в техникуме позволяет ставить чёткие цели, смело экспериментировать, воплощать собственные идеи, видеть перспективу, задавать тренды, быстро реагировать на новые вызовы современного мира, двигать науку и технологии вперед, опережая время и сотрудничая с учеными из разных стран.

Заместитель главы города Юрий Вавакин отметил важность и востребованность студентов ТМТ на бирже труда, как нашего города, так и области в целом: "Я знаю, что студенты ТМТ успешны, ведь популяризация рабочих профессий в наши дни одна из важных ступеней. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и смело реализовывать все новые проекты".