Туристы могут пройти по следам британских подданных и сибирских аристократов в Тюмени

12 ноября состоится однодневная экскурсия "Шотландцы в Сибири" в Тюмени. Это первая познавательная встреча по следам истории путешествий британских подданных и сибирских аристократов.

"Совмещая автобусные и пешеходные маршруты, наша экскурсия предоставит вам возможность погрузиться в историю, которая много лет назад завоевала сердца и британцев, и сибирских аристократов. Мы также узнаем о ранних предпринимателей в области маслоделия Западной Сибири", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор экскурсии, представитель агентства путешествий "Сибирь-Тур" Мария Тарасова.

Первой точкой экскурсии станет "Музей тюменских историй" по адресу: ул. Володарского, 24. Гости смогут насладиться аутентичным шотландским чаем, предложенным хозяйкой. Затем они отправятся на обзорную автобусную экскурсию по деревням Черная речка и Мичурино. Здесь туристам расскажут о семье Вардроппер и продемонстрируют артефакты, сохранившиеся до наших дней.

Вторая часть – это автобусно-пешеходная экскурсия "Семь деревень". Отдыхающие проведут время на свежем воздухе, погрузятся в историю тюменского края, исследуя его через призму историй семи деревень. Угощать гостей будут чаем с медом и глинтвейном.

Третья часть пройдет в гостевом доме "Памфил" в д. Черная речка. В уютном доме для посетителей приготовят обед из фермерских продуктов, включая крафтовый сыр, хлеб на закваске, мясные колбаски по старинным рецептам, копченую рыбу, травяные чаи.

Экскурсия достаточно продолжительная. Она продлится с 10 до 17 часов. Возрастное ограничение: 6+.