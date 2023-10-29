73 земельных участка определили под жилищное строительство в регионе

16:37 29 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области для целей жилищного строительства определены 73 земельных участка и территории общей площадью 690,08 га. Вовлечено для строительства – 191,37 га. Работа проводится в рамках проекта Росреестра "Земля для стройки".

Информация о таких землях и территориях, их характеристиках вносится на Публичную кадастровую карту в одноименном электронном сервисе, сообщает Мегатюмень.

– Наполнение сервиса "Земля для стройки" - большая коллективная работа многих структур, направленная на эффективность использования земельных участков, определение возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства, - пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

Теги: строительство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023