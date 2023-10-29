Об опасности язвы пищевода рассказала врач

Одно из самых серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта - язва пищевода. Она может привести к тяжелым осложнениям, потому лечить ее важно на начальных стадиях.

Для того чтобы избавиться от недуга, необходимо научиться распознавать его и знать, что делать. Врач-гастроэнтеролог "МКДЦ" Екатерина Кузьменко помогла разобраться в вопросе.

Язва пищевода – это заболевание, при котором из-за желудочного сока повреждается слизистая оболочка пищевода и образуется глубокий раневой дефект.

– Существует две основные группы язв пищевода – пептические (истинные) и симптоматические. Пептические язвы образуются, когда активный желудочный сок попадает из желудка в пищевод. Факторами, приводящими к развитию таких язв, могут быть нарушения пищеводно-желудочного перехода, сильная рвота, оперативное вмешательство на пищеводе и желудке, – уточнила врач.

Заболеванию присущи следующие симптомы: изжога (особенно та, что беспокоит в ночное время) боль за грудиной, дискомфорт и боль при глотании пищи. Язва, существующая в организме длительный период, может вызывать срыгивание съеденной пищей.

Если язву пищевода не лечить продолжительное время, то она может дать ряд осложнений. В том числе острое либо хроническое кровотечение с развитием железодефицитной анемии, сужение пищевода и нарушение целостности стенки пищевода.

С целью профилактики развития язв пищевода необходимо избегать перееданий, ночных перекусов, придерживаться здорового образа жизни, сообщает Тюменская область сегодня.