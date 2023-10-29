В ноябре в Ишиме стартует "Поэтический салон"

Проект "Поэтический салон" запустят для ишимцев с 1 ноября. Автор инициативы Карина Канапина хочет познакомить детей и молодежь с особенностями родного края через творчество местных поэтов.

Участником может стать любой человек в возрасте от 10 лет до 21 года из Ишима и Приишимья. Ребята должны записать видеоролик, как они читают стихотворение одного из местных авторов.

"Далее наше жюри отсмотрит все работы и выберет победителей. Сколько по итогу будет финалистов, пока не известно, все зависит от полученных нами заявок. Критерии, как обычно в таких конкурсах, это артистичность, эмоциональность, выразительность, знание произведения наизусть", – добавила руководитель проекта.

Кроме онлайн-чтения произведений организатор подготовит для жителей творческие посиделки и мастер-класс по росписи шопперов. Завершится проект 25 ноября, где на итоговом мероприятии наградят победителей и вручат подарки всем участникам, сообщает Тюменская линия.