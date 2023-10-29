Стало известно, какие профессии наиболее востребованы в регионе

В Тюменской области открыто более 22 тысяч вакансий. По данным областной службы занятости, работодатели готовы принять 1 тыс. 220 водителей автомобилей, 175 водителей автобусов; 887 подсобных рабочих, 481 разнорабочего, 644 охранника.

Трудоустроиться могут 402 продавца продовольственных товаров, 346 продавцов-кассиров, 406 поваров и 121 пекарь, 241 изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы.

Организациям требуются 139 педагогов-организаторов, 103 педагога дополнительного образования, 123 воспитателя, 116 культорганизаторов.

Работу могут получить 292 инженера, 258 стрелков, 240 монтажников, 210 трактористов, 180 курьеров, 212 швей, 179 медицинских сестер.

В офисы приглашают 632 специалистов разного профиля, 169 менеджеров, 149 делопроизводителей, 158 бухгалтеров, сообщает Вслух.ру.