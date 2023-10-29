На импровизированной кухне тюменцы смогут обсудить национальные блюда

4 ноября в 14:00 в холле Молодежного театрального центра "Космос" состоится интерактивная выставка с историями о национальных блюдах "Рецепт народа", приуроченная ко Дню народного единства. Организаторы установят декорацию в виде кухни.

Внутри импровизированной кухни расставят бутафорскую мебель: холодильник, стол и стулья в натуральную величину. На них расположат плееры с наушниками. Зрители услышат рассказы о национальных блюдах, записанные голосами профессиональных актеров или авторов историй.

"Традиционные блюда есть, как правило, у каждой национальности. Совместные обеды и завтраки, праздничные рецепты — пища, которую мы любим разделить с семьей и близкими — это понятно каждому из нас. Разговор о гастрономических особенностях разных народов — еще одна возможность показать, как мы похожи", — поделилась с редакцией Мой-портал.ру Оксана Сысоева, руководитель "Космоса".

На внешних стенах кухни художница Маша Хайбуллина изобразит ковры-инсталляции — участники смогут наклеить на них стикеры с ответами на вопросы "Как тебя зовут?" и "Какой ты национальности?". Таким образом, на стенах декорации появятся логотипы театрального центра "Космос" и международной выставки-форума "Россия".

Вход по предварительной регистрации.