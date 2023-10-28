В тюменском ЦУМе обновили музеи

Музейное пространство в тюменском ЦУМе расширяет свои границы. Новые экскурсии и экспозиции готовы к представлению. - Сейчас наши музеи встречают посетителей на первом этаже, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - При этом поменялось их наполнение, и если музея исторического оружия это коснулось в меньшей степени, то музей торговли преобразовался в музей развития Тюмени.

Экскурсоводами станут наши самые знающие люди, бывшие работники еще советского универмага. Одной из них будет Наталья Ремизова, которая проработала в ЦУМе 41 год. - Советский универмаг - это практически прообраз нынешних торговых центров, где за исключением фуд-корта и продуктового магазина было все, что нужно - от иголки до бытовой техники. У него в Тюмени был только один предшественник, но об этом мало кто знает. Об этом и многом другом можно будет узнать во время нашей экскурсии, - рассказывает Наталья Ремизова.



По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.